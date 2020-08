RAI – L’agente di Meret a Castel di Sangro, il Napoli lo valuta 50 milioni

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la diretta del programma Radio Goal, è intervenuto Ciro Venerato, uomo mercato della RAI. Venerato ha fatto il consueto aggiornamento di mercato, soffermandosi sul futuro di Alex Meret, con il suo procuratore che è arrivato a Castel Di Sangro per discutere del futuro del portiere azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Pastorello e la società faranno il punto della situazione Meret. Si farà un discorso costruttivo sul ragazzo. Meret ha chiesto al suo agente un impiego stabile e qualora Gattuso non dovesse garantirgli il posto da titolare, potrebbe cambiare aria. Non ha senso dare in prestito Meret, il Napoli potrebbe cercare di fare plusvalenza. De Laurentiis valuta il portiere, molto giovane, classe 1997, 50 milioni di euro”.

