SPORTITALIA – Piace al Napoli, l’Atalanta prova a piazzare il colpo: offerta all’Udinese per Lasagna! I dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato che riguardano in qualche modo anche il Napoli. Da tempo i partenopei sono interessati a Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese. Per il calciatore Giuntoli avevo proposto uno scambio con Petagna, offerta che non aveva scaldato i friulani.

Ora arriva una nuova concorrente. Infatti, secondo quanto riferisce Sportitalia, per Lasagna è arrivata un’offerta dell’Atalanta. I bergamaschi pare abbiano proposto 18 milioni più 2 di bonus. L’Udinese parte da una valutazione di 30 milioni, ma i margini per trattare esistono.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: