La Stampa – La Juventus in contatto col Napoli anche per Allan: l’offerta

La Juventus non vuole soltanto Milik dal Napoli. I bianconeri sono pronti ad approfittare dell’affare Allan e stanno provando a convincere il Napoli con un’offerta simile a quella fatta per il centravanti polacco: Romero più 15 milioni per acquistare il centrocampista brasiliano. Sembra difficile, però, che la trattativa vada in porto visto che Allan è stato ormai promesso all’Everton e manca pochissimo per la chiusura della trattativa. Lo scrive l’edizione odierna de La Stampa.

