Gazzetta – Napoli, per la rivoluzione difensiva bloccato Karbownik: non tramontata la pista Reguilón

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della difesa del Napoli, il reparto che verrà sottoposto più di tutti ad una vera e propria rivoluzione. Maksimovic e Koulibaly dovranno essere venduti, hanno la testa già lontana da Napoli. Questo, però, è un mercato particolare. Bisogna vendere prima di comprare e, come annunciato da De Laurentiis, non verranno fatti sconti. C’è dunque la possibilità che, in assenza di offerte che soddisfino le richieste della società azzurra, i due difensori possano restare. Sarebbe poi compito di Gennaro Gattuso recuperarli mentalmente e fisicamente.

Le alternative in difesa, però, ci sono. Sia al centro che sugli esterni. L’affare Reguilón non è saltato e Giuntoli continua ad essere in contatto con il Real Madrid. Un altro nome caldo è quello di Michal Karbownik, difensore classe 2001 del Legia Varsavia. L’affare potrebbe chiudersi a 7 milioni euro.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: