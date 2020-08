Gattuso su Osimhen: “Ci dà qualcosa di diverso, sapevamo fosse forte. Deve lavorare con tranquillità”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine del triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila. In particolare si è soffermato ad analizzare la prestazione di Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

“Osimhen? In questo momento è facile. Bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perché l’abbiamo pagato tanto, non avevamo dubbi. Ci dà qualcosa di diverso, che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io. Però bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità potrà incidere”.

