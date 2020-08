Napoli in campo oggi pomeriggio: Gattuso effettua prove di 4-2-3-1 per il Napoli in vista del triangolare

4-3-3 o 4-2-31? Gennaro Gattuso nella metà di campionato in cui ha allenato il Napoli ha sempre giocato con il centrocampo a tre. Nel suo primo ritiro azzurro, a Castel di Sangro, e con l’arrivo di Victor Osimhen, Ringhio sta provando i tre dietro la punta, per provare a far coesistere il nigeriano con Dries Mertens. Nel pomeriggio ci sarà il triangolare con l’Aquila e i padroni di casa del Castel di Sangro e il tecnico azzurro, come riportano i colleghi del Corriere dello Sport, potrà provare il 4-2-3-1. Gattuso potrebbe puntare su Insigne, Mertens e uno tra Politano e Lozano alle spalle di Osimhen.

