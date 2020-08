CdS – Napoli, Messi complica i piani: sospesa la trattativa per Koulibaly al City

Napoli e Manchester City sono in costante contatto per la trattativa legata a Kalidou Koulibaly. Gli inglesi, però, adesso hanno un’altra priorità che ha un nome e un cognome: Lionel Messi. L’affare collegato al fenomeno del Barcellona complica i piani del Napoli che dovrà attendere prima di vendere Koulibaly al Manchester City. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Nel calcio esistono delle priorità e quelle del Manchester City, oggi, sono rivolte in Spagna, a Barcellona, perché Leo Messi è un suggestione che fa sognare. Per questo, al momento, la trattativa per Koulibaly resta sospesa. Continua ad esserci, è concreta, ma l’affondo decisivo che tutti si aspettavano potrebbe slittare ancora. Si partirà da una distanza che andrà ridotta, in ballo c’è una grossa cifra e per questo servirà pazienza e costanti aggiornamenti”.

