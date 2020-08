Ora è ufficiale, anche il Napoli ha la divisa per la prossima stagione. Erano usciti già dei leak sui social sulla nuova Kombat Pro 2021, ancora una volta firmata Kappa.

Foto che hanno fatto discutere tutti sui social, per la scritta dello sponsor Lete in rosso. La scelta cromatica non è piaciuta, ma è confermata: il Napoli presenta la sua divisa con uno spot da brividi sui social.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: