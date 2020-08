Il Mattino – Problemi per Bernardeschi, il Napoli accetterebbe Cuadrado come contropartita per Milik

Napoli e Juventus continuano a trattare per Arek Milik. Non solo il polacco, però, tra i nomi in ballo. C’è Luca Pellegrini, c’è Bernardeschi, ma non solo.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, infatti, i problemi per arrivare all’ex esterno della Fiorentina spingerebbero il Napoli ad accettare un’altra contropartita. Si tratta di Juan Cuadrado, in uscita con la Juve e emerso nelle chiacchierate tra le due dirigenze.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: