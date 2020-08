GdS – Napoli, con Raiola non si è parlato solo di Bernardeschi: anche Pellegrini nel mirino azzurro

Al Napoli serve un terzino sinistro. Faouzi Ghoulam andrà via sicuramente e Mario Rui ha dimostrato di essere un buon giocatore ma non il terzino che ti permette di fare un salto di qualità. E così gli azzurri si stanno seriamente muovendo per rinforzare la fascia difensiva sinistra.

Il Napoli è in contatto con Real Madrid e Ajax per Reguilon e Tagliafico ma le trattative non sembrano semplici. Così, ieri a Castel di Sangro, la società azzurra ha incontrato Mino Raiola che ha parlato con i partenopei non solo di Bernardeschi ma anche di Luca Pellegrini, terzino della Juventus che potrebbe far molto comodo al Napoli. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

