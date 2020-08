Contini resta a Napoli, l’agente: “Vuole giocare 15-20 partite in stagione”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne, Gennaro Tutino e Nikita Contini:

“Sono diretto a Castel di Sangro per fare due chiacchiere, come sempre, con i ragazzi e con la dirigenza del Napoli. Il futuro di Contini? L’augurio è quello che possa diventare importante al Napoli. Restare qui significa giocarsela, è un gran portiere che potrà diventare un grande campione.

E’ un terzo giovane e di livello, del 1996 ed è giusto che provi a ritagliarsi i suoi spazi al Napoli. Tutto dipenderà da come Nikita approccerà la stagione. Se il ragazzo è convinto che riuscirà a fare 15-20 partite a stagione, allora cambia tutto.

Io sono davvero convinto che possa giocarsela con Meret ed Ospina. Per me è il portiere del futuro per il Napoli. Se questo sarà l’anno della consacrazione a livello Europeo di Insigne? E’ sempre un augurio che ci facciamo. Già la stagione scorsa ha dimostrato di essere in ottima forma, poi vediamo cosa accadrà durante la prossima

