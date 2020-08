Cm.it – Accordo di massima raggiunto, Milik alla Roma! In cambio Under e Riccardi

Secondo quanto riporta la redazione di Calciomercato.it, mancherebbe soltanto il sì definitivo di Milik per chiudere l’operazione che porterebbe il polacco a Roma. Pare che i due club abbiano raggiunto un accordo: al Napoli andrebbero Cengiz Under ed il giovanissimo Alessio Riccardi, classe 2001.

L’affare sbloccherebbe anche l’arrivo di Dzeko a Torino: il bosniaco è ormai l’obiettivo dichiarato della Signora, il numero 9 che fa al caso di Andrea Pirlo. Se Milik accetta il trasferimento nella capitale, il bomber di Sarajevo arriverà a vestire i colori bianconeri. Entro una settimana, con ogni probabilità, si delineerà la situazione

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: