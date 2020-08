CdS – Napoli, la Roma insiste per Milik e prova a convincere ADL: Under più un talento della primavera

Arkadiusz Milik non giocherà al Napoli nella prossima stagione, salvo ripensamenti clamorosi. Gli azzurri hanno deciso di non puntare più sul centravanti polacco che, dal suo canto, ha capito di aver terminato la sua esperienza partenopea.

La Roma lo vuole a tutti i costi e sta provando a convincere Aurelio De Laurentiis per chiudere al più presto. L’ultima offera per cercare di strappare Milik agli azzurri è Under più Ricciardi, talento 2001 della primavera giallorossa. Tutto ciò per evitare di pagare un conguaglio che ai giallorossi potrebbe pesare, e non poco. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

