RICCARDI ROMA – Il calciomercato è entrato nel vivo e anche il Napoli lavora, tra acquisti e cessioni, per rafforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Il d.s. Giuntoli e lo scounting azzurro sono comunque attenti ad ogni situazione che riguarda anche i giovani talenti da immettere in squadra per poi puntarci in futuro. E proprio in questo senso arrivano interessanti aggiornamenti.

I colleghi di calciomercato.it, infatti, riportano di un’intesa ormai vicina tra Napoli e Roma per un maxi scambio: in giallorosso finirebbe Milik, che non ha rinnovato il contratto, mentre in azzurro arriverebbero Cengiz Under e Alessio Riccardi. Operazione senza conguagli economici.

Alessio Riccardi, chi è il talento della Roma che può arrivare al Napoli

Mentre di Under si conosce quasi tutto, in pochi conoscono il giovane Riccardi. Centrocampista offensivo classe ‘2001, uno dei migliori talenti che il settore giovanile giallorosso ha prodotto in questi anni. Caratteristiche da 10 puro, il numero con il quale gioca in Primavera. La sua avventura con la Roma inizia all’età di 8 anni, quando viene notato da Bruno Conti, leggenda del club capitolino e scopritore di numerosi talenti. A 13 anni gli viene assegnato il premio di miglior giocatore del prestigioso memorial ‘Ielasi’, vinto dalla Roma in finale contro l’Inter. Riccardi di mette in mostra dimostrando doti di leadership, eleganza ed efficacia tecnico-tattica.

Il paragone con Totti

Percorre tutta la trafila delle giovanili in giallorosso, tant’è che a Trigoria c’è chi inizia a paragonarlo a Francesco Totti. Accostamento non casuale, Riccardi ha proprio le innate caratteristiche dello storico capitano giallorosso: grande tecnica individuale, visione di gioco, bravo nel dribbling e un gran tiro. Alto 178 cm, nell’ultima stagione in Primavera colleziona 19 presenze condite da 11 gol e 2 assist.

Il debutto in prima squadra

Le sue prestazioni lo portano anche a conquistare la maglia della Nazionale Under 19, dove colleziona ben 8 gol in 21 presenze e di cui diventa anche capitano. Nel 2019 debutta in prima squadra nel finale di Roma-Entella, sfida di Coppa Italia vinta dai giallorossi per 4-0. In Serie A, invece, conta due panchine ma gli manca ancora il debutto in campo.

Riccardi Roma, ruolo e caratteristiche

Riccardi è un calciatore versatile, che in carriera ha già ricoperto vari ruoli a metà campo. Nasce come un classico numero 10, trequartista puro. Poi si adatta anche in diverse posizioni mezz’ala o esterno d’attacco. Seppur le sue attitudini siano spiccatamente offensive, sta lavorando parecchio per migliorare in fase di non possesso. Insomma, chi ha avuto di vederlo già all’opera non ha dubbi: Alessio Riccardi ha tutte le doti di un predestinato. Il suo eventuale acquisto sarebbe di certo un grandissimo colpo di prospettiva.

