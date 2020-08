Il Benevento sogna in grande: fari puntati su Kluivert e Balotelli

Il Benevento sta cercando rinforzi e ha individuato anche un colpo per l’attacco. Mentre i tifosi sono in rivolta contro Salvini, che ieri ha posato proprio con la maglia del Benevento, la società continua a costruire la squadra per la Serie A.

Secondo quanto riferito da Sky Sport sono due i nomi entrati in orbita sannita: Giacomo Bonaventura e Justin Kluivert. L’olandese non troverebbe molto spazio a Roma e potrebbe partire in prestito.

Fari accesi anche su Mario Balotelli, che come Bonaventura è gestito da Raiola. Operazioni che si preannunciano complicatissime, ma i progetti del Benevento sono più di una salvezza.

