Cm.it – Raiola ospite del ritiro del Napoli, offerto Douglas Costa per Milik!

Mino Raiola ospite del ritiro del Napoli. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il procuratore ha pranzato con i dirigenti azzurri, per parlare di Federico Bernardeschi, nell’ottica dello scambio con la Juventus con Milik. Intanto la Juventus, oltre all’ex Fiorentina ed al terzino Luca Pellegrini, sembra abbia proposto anche Douglas Costa in alternativa. Agnelli non vuole inserire un conguaglio economico oltre allo scambio tra i calciatori. Raiola sta lavorando anche per ammorbidire la posizione delle parti e De Laurentiis è il primo che vuole sbloccare la trattativa.

