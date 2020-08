Incontro tra società e comune di Castel di Sangro: si cerca di aumentare la capienza dello Stadio Patini

Nella giornata di domani, 27 agosto, ci sarà una riunione in comune a Castel di Sangro per provare ad aumentare la capienza dello Stadio Patini dagli attuali 1000 posti, come da disposizioni anti contagio, ad un massimo di 1800 ingressi. Ad annunciare questo incontro è Carlo Alvino, tramite il suo profilo Twitter. Ecco il tweet di Alvino:

“Riunione in comune domani a Castel di Sangro per portare la capienza dello Stadio Patini a 1800 ingressi”.

Riunione in comune domani a Castel di Sangro per portare la capienza dello Stadio Patini a 1800 ingressi. — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 26, 2020

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: