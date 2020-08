Drago, ex allenatore di Bernardeschi: “Federico professionista esemplare. Napoli ambiente giusto per lui”

Massimo Drago, ex allenatore del Crotone e che ha allenato Federico Bernardeschi, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Il giocatore della Juventus è stato accostato al Napoli e l’ex difensore lo conosce bene visto che lo ha allenato nella squadra calabrese. Ecco quanto dichiarato:

“Bernardeschi uomo giusto per Gattuso? Rino non ha bisogno dei miei consigli. Federico è un professionista esemplare ed un bravo ragazzo. A Napoli troverebbe l’ambiente giusto per farsi vedere, dal punto di vista tecnico. Sarei davvero contento di vederlo con la casacca azzurra. Con Sarri non ha giocato molto, ma nel 4-3-3 di Gattuso può diventare un calciatore affermato”.

“Già a Crotone giocava al meglio in quel ruolo, poi nel tempo si è snaturato. Federico ha bisogno di un punto di riferimento come la linea laterale, come Insigne. Ha bisogno di spazi che quando giochi spalle alle porta non riesci a crearti. Con me fece 11 gol, giocando vicino alla porta”.

“La mezzala e la seconda punta non sono ruoli adatti a lui. Ha bisogno di partire esterno, creare occasioni e segnare. E poi è ottimo nella fase difensiva, nella Fiorentina giocava anche da quinto di centrocampo. Ha forza, gamba e qualità. Bernardeschi e Insigne sono le due ali della Nazionale, a Napoli si giocherebbero all’unisono. E con Mertens formerebbe un tridente incredibile”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: