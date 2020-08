Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il futuro di Fernando Llorente sarà ancora in Italia. Lo spagnolo in questo modo potrà continuare a godere degli sgravi del Decreto Crescita. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, sarebbero due le squadre in lotta per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante spagnolo: Benevento e Genoa.

