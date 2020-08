CdS – Allan all’Everton è fatta: il brasiliano non si allena per non rischiare

Il capitolo Napoli si è ormai chiuso per Allan. Il calciatore ex Udinese è vicinissimo al trasferimento in Premier League, all’Everton dove ritroverà Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano l’ha voluto fortemente e a breve può arrivare l’ufficialità.

La distanza è di un paio di milioni tra richiesta degli azzurri e proposta degli inglesi. La conferma, secondo il Corriere dello Sport, arriva dal fatto che Allan si sta allenando a parte per un problema ai tendini. In realtà il brasiliano preferisce non rischiare nulla in vista del nuovo trasferimento.

