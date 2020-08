Niente Napoli per Szoboszlai, resta al Salisburgo: “Voglio giocare in Champions”

Non sarà Dominik Szoboszlai il nuovo centrocampista del Napoli. A dire il vero, neanche del Milan o del Liverpool. Il talentuoso calciatore ungherese ha infatti deciso dove proseguire la sua carriera: al Salisburgo. Resterà infatti un altro anno, come dichiarato al sito ufficiale del club:

“Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente e voglio giocare di nuovo in Champions League con il Salisburgo”. Classe 2000, per Szoboszlai l’occasione del salto di qualità non è sfumata ma solo rimandata.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: