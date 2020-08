RAI – Allan il più vicino alla cessione. Per Reguilon tutto fermo, Matvienko piace perché può fare due ruoli

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Allan dovrebbe essere il primo calciatore a partire, tra il Napoli e l’Everton i rapporti sono buoni. Più problemi invece per le cessioni di Koulibaly e Milik. Per Veretout ci vorranno molti giorni per cercare di sbrogliare la matassa. La Roma deve vendere, ma non vorrebbe cedere il francese. Qualora i giallorossi non riuscissero a cedere altri calciatori, allora la pista Veretout diventerebbe più semplice. Il giocatore può fare sia il centrale che il terzino mancino, ecco perché piace parecchio al Napoli.

Su Reguilon al momento non ci sono novità. Le priorità sono un esterno d’attacco e un difensore centrale qualora andasse via Koulibaly. Al Napoli è stato proposto Matvienko, che però è extracomunitario. Se sfumasse Gabriel, vicino all’Arsenal, gli azzurri andrebbero sul calciatore dello Shakhtar. Il giocatore vuole il Napoli e accetterebbe di guadagnare lo stesso stipendio attuale da 2 milioni a stagione.

Boga? Al momento è tutto fermo perché il Napoli non intende spendere i 40 milioni chiesti dal Sassuolo. Per Under tutto potrebbe sbloccarsi nell’ambito dell’affare Milik”.

