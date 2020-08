Koulibaly via, De Laurentiis non si sbilancia: “Dovete chiedere al Manchester e al PSG, solo loro possono permetterselo”

In ottica cessioni, Kalidou Koulibaly è l’argomento più caldo. L’interesse del Manchester City è forte, l’intenzione di fare sconti – da parte del Napoli – pari a zero. Anche Aurelio De Laurentiis s’è sbilanciato in conferenza stampa, quando, incalzato per ben 2 volte, ha risposto:

Dove va Koulibaly? Dovrebbe chiederlo allo United, al City, al PSG, a quelli che possono permettersi certe cifre.

Prima ancora, aveva parlato di avvoltoi pronti a fiondarsi e non aveva escluso la permanenza dei pezzi da novanta. Molto dipenderà dall’evolversi di un mercato particolarmente sui generis.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: