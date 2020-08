Il Napoli ha raggiunto un intesa di massima con Jordan Veretout, centrocampista della Roma che tanto piace a Gennaro Gattuso e al club partenopeo. Gli azzurri lo avevano già cercato nella passata stagione ma poi non se ne fece nulla e dalla Fiorentina il francese sbarcò a Roma. Milik può essere la chiave giusta per sbloccare la trattativa, visto che il Napoli se non cede non può acquistare.

