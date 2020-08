Giuntoli sul mercato: “Ancora in fase di stallo. Callejon? A volte i sostituti sono già in casa”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto in conferenza stampa a Castel di Sangro per parlare del prossimo mercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Non è ancora partito il mercato. Si fanno tanti presupposti ma ancora nulla di concreto. Il mercato un po’ per tutti è in stallo.

Callejon? È stato un giocatore unico, che fa tutta la fascia. Rino però ha dimostrato di usare in quel ruolo giocatori come Politano e Lozano che possono fare bene. Non dobbiamo sempre cercare qualcosa sul mercato, a volte le soluzioni le abbiamo in casa“.

