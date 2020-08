Gattuso fissa l’obiettivo: “Dobbiamo puntare a rientrare in Champions League, è la casa del Napoli”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro. Tanti i temi affrontati, tra i quali gli obiettivi che la squadra azzurra deve porsi nella prossima stagione. Ecco quanto evidenziato:

“Obiettivo della prossima stagione? L’obiettivo è quello degli ultimi dieci anni, è molto difficile, ma è l’Europa che conta, per i giocatori, per i conti del club, per migliorare il nostro curriculum bisogna puntare alla Champions, è la casa del Napoli da tanti anni“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: