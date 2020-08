Gattuso conferma: “Con Osimhen possiamo cambiare qualcosa nel modo di giocare. Insieme a Mertens? Sì, ma non solo…”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa da Castel di Sangro. Tanti i temi trattati, tra cui il possibile cambio modulo degli azzurri dopo l’arrivo di Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

“Nuovo modulo con Osimhen? Vediamo, qualcosa di nuovo lo possiamo provare. Con la sua capacità di attaccare gli spazi possiamo cercare meno il palleggio e andare più in verticale.

Osimhen e Mertens insieme? Non ho solo loro, c’è anche Lozano che può fare molto di più, in testa ho qualcosa ma già ti sei fatto un film per ieri, vediamo abbiamo in testa delle cose ma se pensiamo in avanti e poi dietro balliamo la coperta deve coprire bene“.

