CdS – Napoli, anche Tagliafico per il terzino sinistro. Il favorito, però, rimane Reguilon

Il Napoli è pronto ad una mini rivoluzione. Partiranno in tanti in questa sessione di mercato e uno di questi sarà sicuramente Faouzi Ghoulam che tanto ha fatto bene all’ombra del Vesuvio, fino all’infortunio che ha condizionato gli ultimi due anni della sua carriera. I partenopei stanno pensando anche a Tagliafico dell’Ajax ma il favorito per quel ruolo resta Sergio Reguilon del Siviglia. Ecco quanto rivela il Corriere dello Sport:

“Nel casting per la corsia mancina, che comunque prosegue, dopo Reguilon (che rimane il favorito), s’è insediato anche l’idea Nicolas Tagliafico, argentino dell’Ajax“.

