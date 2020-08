Benevento a caccia del colpo in attacco: trattativa avviata per Pavoletti

Il calciomercato estivo riserverà emozioni. Soprattutto gli attaccanti saranno protagonisti, con vari cambi in Serie A.

Chi a sorpresa potrebbe lasciare il suo attuale club è Leonardo Pavoletti. Il centravanti ha un contratto fino al 2022 con il Cagliari, ma nell’ultima stagione è stato fermo a causa di un infortunio e per l’esplosione di Simeone.

L’attaccante ha così voglia di tornare protagonista. Come riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Benevento non solo ci pensa, ma ha già avviato una trattativa per l’acquisto di Pavoletti. L’ex centravanti di Genoa e Napoli potrebbe così essere il colpo in attacco dei sanniti, che intanto sono vicini anche a Bonaventura a parametro zero.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: