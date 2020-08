RAI – Senesi del Feyenoord è il nome nuovo per la difesa: vale 10 milioni e si aggiunge alla lista con Sokratis e Mustafi

Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, per il consueto aggiornamento sul calciomercato del Napoli. Venerato ha fatto il nuovo nome di Marcos Senesi del Feyenoord per la difesa azzurra, oltre ad aggiornare sulla situazione Sokratis, Todibo e Mustafi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il fatto che il Napoli stia valutando altri profili di difensore centrale mi fa pensare che se Gabriel non accettasse e Koulibaly andasse via, si potrebbero sbloccare altre situazioni. Sokratis ha rapporti con Manolas e Gattuso, il Napoli ha tra i cinque e gli otto nomi per la difesa: Todibo, Mustafi. Il Napoli sta poi seguendo Marcos Senesi del Feyenoord, che ha doppio passaporto: è un classe 1997 con il contratto in scadenza nel 2023. Viene valutato circa 10 milioni, è nel database di Giuntoli e Pompilio. Manteniamo in pole Sokratis e Mustafi, che hanno giocato in Serie A ed hanno totale gradimento dell’area tecnica; poi ci sono profili più intriganti come Todibo e Senesi”.

