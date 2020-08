Spezia, il presidente: “Orgogliosi di giocare al San Paolo! Luperto? Il Napoli ha calciatori interessanti che ci servono, ma non ne abbiamo ancora parlato”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia neopromosso in Serie A, è intervenuto durante il programma Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Chisoli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il futuro della sua squadra nel prossimo campionato di Serie A e su alcuni calciatori del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo tutti molto felice per la promozione in A, c’è entusiasmo ma c’è poco da riposare: è stata un’annata particolare, avevamo due fascicoli per le iscrizioni tra Serie A e Serie B. Vogliamo farci trovare pronti. La nostra intenzione per la prossima stagione è continuare con Vincenzo Italiano sulla panchina, ci siamo sentiti stamattina e vogliamo condividere i programmi con l’area tecnica: stiamo facendo di tutto per trattenerlo. Un allenatore che vince tre campionati di file è normale sia ambito. Contiamo di averlo con noi”.

“Sarà un grande orgoglio venire a giocare a Napoli, al San Paolo, così come sarà un onore ospitarvi a La Spezia. Per ora non ho parlato con De Laurentiis per Luperto. Gli azzurri hanno giocatori importantissimi che per noi sarebbero fondamentali: però vogliamo prima confrontarci con l’area tecnica e con il direttore sportivo, prima di muoverci sul mercato”.

“Vogliamo rimanere in A. Siamo abituati a fare investimenti nel mondo dello sport e non vogliamo fare brutte figure: la squadra sarà competitiva. Al momento non sarà possibile, purtroppo giocare nel nostro stadio. Ci stiamo muovendo per un campo alternativo, ci sono tre o quattro opzioni, Cesena la più probabile. Decideremo a breve ma contiamo di tornare, dopo una prima fase fuori, a giocare a casa nostra”.

