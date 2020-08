Dalla Spagna: “Il Siviglia sta lottando per tenere Reguilón”

Sergio Reguilón è tra i primissimi obiettivi di mercato del Napoli, ma non solo. Il terzino spagnolo ha appena concluso la sua stagione con il Siviglia, coronando le ottime prestazioni con la vittoria dell’Europa League. Lo spagnolo, di proprietà del Real Madrid, tornerà nella capitale ma di certo non vi resterà a lungo. Arrivano importanti indicazioni dalla Spagna, con i colleghi di Mundo Deportivo che parlano di una vera e propria lotta del Siviglia per trattenere Reguilón alla corte di Lopetegui. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il futuro di Sergio Reguilón è sconosciuto. Una grande certezza è che non giocherà nel Real Madrid, la prossima stagione. Per questo il giovane terzino sinistro scivola tra diverse offerte dalla Premier e dalla Serie A, ma all’orizzonte si profila anche la possibilità di continuare al Siviglia, dove è stato felice ed efficace in questa stagione. Anche Lopetegui, durante i festeggiamenti della vittoria dell’Europa League si è detto speranzoso sul fatto che Reguilón resti al Siviglia. Un appello a cui si è aggiunto anche il presidente del Siviglia, Pepe Castro, sottolineando quanto velocemente il terzino spagnolo si sia ambientato nel club. Reguilón, dal canto suo, si è limitato a godersi una notte storica per la sua famiglia, senza pensare a ciò che accadrà al suo futuro. Un futuro che sarà luminoso se continuera ad offrire questo livello di coinvolgimento, efficacia ed impegno”

