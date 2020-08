RAI – Gattuso spera ancora nell’arrivo di Gabriel: il Lille vuole rispettare l’accordo verbale con il Napoli

Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal. Venerato ha fatto il suo consueto aggiornamento sul calciomercato del Napoli, soffermandosi sull’affare Gabriel. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tra ieri notte e stamattina ci sono state telefonate tra Lille e Napoli, per capire cosa è successo con Gabriel. Non sono arrivate smentite sulle visite mediche con l’Arsenal, sono pero visite mediche preventive che possono valere tutto o nulla. Il problema è un altro: il Napoli non è pronto ad aggredire l’Arsenal, il Lille vuole rispettare l’accordo verbale ma il club non dà certezze sulla cessione di Koulibaly, bloccata dalla mancata cessione di Stones da parte del City al Barcellona. Ora bisogna capire cosa farà l’entourage di Gabriel: rimodellerà la richiesta d’ingaggio fatta un mese fa, oppure avvertirà il Lille di accettare l’offerta dell’Arsenal”.

“Il Napoli attende comunicazioni dal Lille, che ad oggi non sono ancora arrivate. Intanto, Gattuso spera ancora nell’arrivo di Gabriel. Si spera siano voci messe in giro dall’entourage, come accaduto con Pepe ed Osimhen. Se non arrivasse Gabriel, il Napoli virerebbe su un giovane da valorizzare oppure su un calciatore di minor prezzo. Non c’è, in questo momento, un identikit simile a quello del brasiliano. Se non arrivasse Gabriel, Maksimovic rinnoverebbe”.

