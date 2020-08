L’annuncio di Tuttosport, nessuna offerta per Higuain: la Juve lo manda via con buonuscita

Gonzalo Higuain non ha spazio in questa Juventus. L’attaccante argentino è in uscita e l’arrivo di un attaccante centrale alla corte di Pirlo non lascerebbe spazio all’immaginazione sul futuro del Pipita. I colleghi di Tuttosport annunciano che le possibili strade per il futuro di Higuain e sono essenzialmente due: la rescissione o la cessione. Molto più probabile la prima, vista la totale mancanza di offerte per Higuain. Si va, dunque, verso la risoluzione e si dovrà discutere sulla buonuscita, stabilendo quale parte di 7,5 milioni di euro dovrà andare a Higuain.

