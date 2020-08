Gaetano non sarà a Castel Di Sangro, ad un passo l’accordo per il prestito annuale alla Cremonese

Non sarà a Castel Di Sangro per lavorare con Gennaro Gattuso, Gianluca Gaetano. È uno dei giovani più interessanti nella scuderia del Napoli e in azzurro è rimasto (disputando una sola partita, con il Genk) fino a gennaio.

Poi il prestito fino al termine della stagione, alla Cremonese. 15 presenze e 3 goal, che hanno convinto i vari allenatori che si sono alternati. Gaetano ha iniziato l’avventura con Rastelli al timone e l’ha terminata con Bisoli.

Non sarà a Castel Di Sangro, dicevamo, perché – come scrive il Corriere del Mezzogiorno – resterà un altro anno a Cremona. È infatti in dirittura d’arrivo l’accordo per il prolungamento del prestito fino al termine della prossima stagione.

