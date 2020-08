DOMAGOJ BRADARIC NAPOLI – Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. Faouzi Ghoulam con molta probabilità lascerà l’ombra del Vesuvio per trasferirsi altrove e gli azzurri sono a lavoro per trovare un nuovo esterno basso. Michal Karbownik del Legia Varsavia è il nome caldo degli ultimi giorni.

DOMAGOJ BRADARIC NAPOLI, ancora affari col Lille

Domagoj Bradaric Napoli

Nelle ultime ore, però, è spuntato fuori un altro nome. Si tratta di Bradaric, terzino sinistro del Lille. Continuano, dunque, i contatti tra il Napoli e il club francese, nonostante l’affare Gabriel potrebbe non andare più in porto. Prima, però, gli azzurri devono cedere un terzino, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

CHI È BRADARIC?

Domagoj Bradaric Napoli

Domagoj Bradaric sarebbe un colpo in prospettiva per la corsia sinistra difensiva. Il difensore croato classe 1999 è cresciuto nel settore giovane dell’Hajduk Spalato, per poi esordire in prima squadra il 15 settembre del 2018. Nell’estate del 2019 viene poi acquistato dal Lille per 6,5 milioni di euro. Con il club francese Bradaric ha giocato 24 partite in totale tra campionato e coppe.

GHOULAM IN USCITA

L’avventura di Faouzi Ghoulam al Napoli sembra ormai essere giunta al capolinea. Il terzino sinistro è stato troppo condizionato dagli infortuni che gli hanno reso la vita calcistica davvero difficile. Così il suo futuro all’ombra del Vesuvio pare complicato e Jorge Mendes, agente dell’algerino, sta cercando un’altra strada per il calciatore azzurro. Ecco quanto rivelato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, attraverso Twitter:

“Jorge Mendes sta lavorando per la cessione di Ghoulam quest’estate. Wolverhampton, Aston Villa e Lille hanno chiesto informazioni sul terzino sinistro”

GABRIEL VICINO ALL’ARSENAL

Senza cedere il Napoli non può acquistare. È questo il motivo che ha portato il Lille ad accelerare la trattativa Gabriel con l’Arsenal. Gli azzurri non hanno ancora venduto né Maksimovic né Koulibaly e non possono comprare altri difensori centrale, considerando anche Manolas, il neo acquisto Rahmani e Luperto. Secondo gli inglesi, Gabriel ha già svolto anche le visite mediche a Londra. Una vera e propria beffa per il Napoli, scrive La Repubblica.

