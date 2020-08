Pedullà: “Ghoulam, trattativa concreta tra Napoli e Wolverhampton”

Lo ha dichiarato in esclusiva Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale: tra Napoli e Wolverhampton ci sarebbe una trattativa concreta in corso per la cessione, da parte del club azzurro, di Faouzi Ghoulam. Jorge Mendes, agente di Ghoulam e proprietario del Wolverhampton, società controllata dal fondo di investimenti cinese Fosun, a sua volta direttamente legata a quest’ultimo, si starebbe muovendo per sistemare l’esterno algerino:

“Jorge Mendes è sceso in campo per trovare una sistemazione a Faouzi Ghoulam, esterno algerino in scadenza di contratto nel 2022. E in giornata ha avuto inizio una trattativa tra Napoli e Wolverhampton, trattativa già nel vivo e che si può concretizzare. Non ci sono accordi, ma un interesse che lascia ben sperare”

