Castel Di Sangro, rientrano Ounas, Tutino, Machach, Ciciretti e Bifulco nel gruppo per il ritiro

Due giorni, poi sarà ritiro. A Castel Di Sangro il Napoli svolgerà il suo pre-campionato fino al 4 settembre. Nel gruppone che partirà per l’Abruzzo ci saranno anche i rientranti dal prestito. Non ci sarà Gianluca Gaetano, che dovrebbe restare in prestito alla Cremonese. Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Ounas è una contropartita preziosa sul mercato, potrebbe essere inserita anche nell’affare Boga. Ieri sui social ha manifestato tutto il suo entusiasmo nel rientro a Napoli per aggregarsi al gruppo.

Ci saranno anche Tutino, Machach, Ciciretti, Bifulco e Senese mentre Palmiero e Labriola s’aggregheranno il 30 agosto quando molti Nazionali andranno via per le partite di Nations League”

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: