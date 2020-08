Alvino: “Llorente per motivi economici non lascerà l’Italia: occhio al Benevento”

Fernando Llorente non è riuscito a lasciare la sua firma in questo Napoli, finendo prima del previsto la stagione, tra infortuni e la poca considerazione che Gattuso ha avuto di lui. Ora Llorente cambierà maglia ma difficilmente andrà via dall’Italia. Come spiega Carlo Alvino, tramite il suo profilo Twitter, per godere di benefici fiscali, Llorente non lascerà lo stivale ed il Benevento può provare il colpo. Ecco il contenuto del tweet di Alvino.

“Llorente per continuare a godere anche l’anno prossimo di benefici fiscali economicamente rilevanti difficilmente lascerà l’Italia. Occhio al Benevento”.

Llorente per continuare a godere anche l’anno prossimo di benefici fiscali economicamente rilevanti difficilmente lascerà l’Italia. Occhio al Benevento. — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 22, 2020

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: