SKY – Fabio Liverani riparte, sta per firmare con il Parma

Era stato esonerato con una notizia inaspettata, un fulmine a ciel sereno. Fabio Liverani ha lasciato Lecce con l’amaro in bocca, dopo aver inizialmente accettato di restare anche in B. Ora, però, è pronta la nuova avventura. Lo rivela Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky:

“Roberto D’Aversa non sarà più l’allenatore del Parma. E’ infatti in arrivo la risoluzione del suo contratto con il club gialloblù (in scadenza nel 2022) e al suo posto è pronto Fabio Liverani che due giorni fa è stato esonerato dal Lecce”

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: