Polemiche su Napoli, la D’Amico si difende: “Create ad arte, amo il calore dei tifosi”

Ha lasciato lo sport, non il giornalismo. Ilaria D’Amico è uno dei volti più noti di Sky: proseguirà la sua avventura nell’emittente televisiva, ma non in copertina per i programmi calcistici. Un’esperienza longeva, condita da qualche polemica nei confronti di Napoli.

Prima di Ajax-Juventus, quando i tifosi olandesi andarono a disturbare i calciatori bianconeri all’esterno dell’albergo. La D’Amico parlò di un approccio “Napoletano”, con “triccheballacche”. Il Fatto Quotidiano, oggi, la interroga su questa polemica:

“Fu una polemica creata ad arte, sul nulla. Parlai di atmosferra partenopea, è offensivo? A Napoli si usano tanto i fuochi d’artificio, anche quando il Napoli di Sarri vinse con la Juventus festeggiarono così per mezzora. È una cosa che io adoro, mi piacciono le feste popolari e il calore dei tifosi. Associare Napoli ai fuochi d’artificio per me è normale”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: