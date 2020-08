Roberto Insigne: “Derby con il Napoli, voglio dimostrare che con me hanno sbagliato qualcosa”

Roberto Insigne, alle porte della sua prima stagione completa in Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky. Sarà uno dei talenti in attacco a disposizione del Benevento di Filippo Inzaghi. Ai microfoni dell’emittente satellitare, arriva anche una piccola stoccata al Napoli:

“Daremo il massimo per la salvezza, Inzaghi mi trasmette grinta e convinzione, è un martello come Gattuso con mio fratello. Con il Napoli sarà un derby, non vedo l’ora.

Voglio dimostrare che forse con me hanno sbagliato qualcosina. Lorenzo è cambiato negli ultimi due anni, è un leader fuori e dentro il campo e lo dicono i numeri”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: