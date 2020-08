Pistocchi: “Più bravi di Allan e Koulibaly non ce ne sono, il Napoli rischia di non essere competitivo”

Maurizio Pistocchi, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vanno presi dei rinforzi eppure sento parlare di cessioni. Più bravi di Koulibaly e Allan non ce ne sono, rinforzare questa squadra non è semplice.

Con 130 milioni prendi tre giovani bravi, ma non sei competitivo da subito. Poi bisogna comprare bene, non come Lozano che ha deluso. Comunque non vorrei essere nei panni di Gattuso”.

