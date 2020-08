Napoli, manovre a destra: cessione sicura per Malcuit, si riflette su Hysaj

Non c’è solo la fascia sinistra da sistemare per il Napoli, ma alcuni casi da risolvere anche a destra. Se è notizia ormai ufficiale il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2025, lo stesso non si può dire di Elseid Hysaj. La trattativa per il rinnovo c’è, ma non è del tutto scontata.

Secondo Repubblica, se non dovesse firmare il prolungamento potrebbe seriamente andare via. Scontata, invece, la cessione di Kevin Malcuit: dopo l’infortunio al crociato, l’avventura azzurra è al capolinea.

