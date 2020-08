CorrSport – Thiago Silva ha deciso: sarà la Fiorentina la sua prossima squadra!

Niente ritorno al Milan, dunque, per Thiago Silva. Il difensore del PSG è in scadenza di contratto e sarà libero dopo la Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è la squadra scelta dal brasiliano per proseguire la sua carriera.

Come per l’affare Ribéry, il giocatore dovrebbe firmare per due anni con uno stipendio di 4 milioni netti a stagione. Niente ritorno insieme ad Ibrahimovic in rossonero: Thiago Silva vestirà la maglia viola. Nelle prime settimane di mercato era stato accostato anche al Napoli.

