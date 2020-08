CdM – È fatta per il rinnovo di Zielinski, possibile annuncio in ritiro

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dei rinnovi di contratto di Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas. Tra i contratti da rinnovare, in scadenza tra un anno, c’è ancora quello di Piotr Zielinski.

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe già raggiunto l’accordo con il centrocampista polacco per il prolungamento fino al 2025. Accordo che potrebbe essere ufficializzato in quel di Castel di Sangro, durante il ritiro precampionato.

