Mirante positivo al Coronavirus: “Sto bene, nessun sintomo”

Antonio Mirante, portiere della Roma classe 1983, è risultato positivo al Covid-19. È lo stesso Mirante a renderlo noto tramite una storia sul suo profilo Instagram. Mirante è asintomatico e ora è ovviamente in isolamento. Ecco il messaggio lasciato sui social dal portiere di Castellammare di Stabia:

“Come alcuni di voi sapranno purtroppo sono risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, né febbre né tosse. Volevo ovviamente dirvi che sono in isolamento, spero di guarire presto e di ricominciare prima possibile la preparazione coi miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”.

https://www.instagram.com/antoniomirante83/

