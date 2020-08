TMW – Roma, per il centrocampo si pensa ad un ex Napoli

La Roma del nuovo proprietario Friedkin è pronta a scatenarsi sul mercato per risanare una squadra ormai cotta e proiettarsi verso un futuro vincente. Tra gli interessi della Roma c’è anche un ex Napoli, si tratta di Jorginho, centrocampista classe 1991, oggi in forza al Chelsea.

Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, la Roma ha bisogno di un regista e il centrocampista italobrasiliano metterebbe d’accordo tutti, anche Fonseca. Per far sì che la trattativa Jorginho possa evolversi ed eventualmente concludersi c’è bisogno della cessione di Diawara, per il quale le richieste non mancano. Infine, per liberare uno slot a centrocampo c’è la possibile cessione di Veretout che è corteggiato dal Napoli ma che, come sappiamo, Fonseca non vuole lasciar partire.

