Gazzetta: “Bernardeschi rifiuta Napoli, non vuole fare passi indietro nella sua carriera”

Non sarà il Napol la prossima squadra di Federico Bernardeschi. Non sarà lui, infatti, l’esterno destro d’attacco da inserire nella trattativa per Arkadiusz Milik. Bernardeschi, però, sa di dover lasciare la Juve, dopo una stagione ai limiti dell’imbarazzante.

Solo che – riferisce la Gazzetta – non accetterà destinazioni che rappresentino un passo indietro nella sua carriera. Vale la pena ripetere gli elementi: Napoli. Passo indietro. Dopo una stagione imbarazzante.

Di fatto, i voli pindarici di Federico lo portano a pensare alla Premier League, al Chelsea, che ci ha provato. Lui, intanto, si rivolge a Raiola sperando nel miracolo.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: