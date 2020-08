Gazzetta: “Tra ADL e Gattuso non si discute del rinnovo: il contratto può attendere”

Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso negli ultimi giorni si sono incontrati a Capri. A quanto pare non si è parlato di rinnovo per l’allenatore del Napoli. Rinnovo contrattuale che, al momento, non sembra essere la priorità.

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nonostante il rinnovo non sia una priorità alla fine uno tra ADL e Ringhio dovrò cedere sulla questione clausole. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Presidente e allenatore, non hanno nemmeno sfiorato l’argomento rinnovo, già rimandato, alla prossima primavera, nel primo incontro avuto la scorsa settimana. Per Gattuso, la priorità resta la squadra e la stagione che verrà. Il contratto può attendere e, alla fine, uno dei due dovrà cedere sulla questione clausole. Altrimenti si addenseranno nubi sul futuro napoletano dell’allenatore”.

